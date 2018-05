Rosatom costruirà un reattore modulare nucleare per la Giordania

Rosatom costruirà reattori a bassa potenza per la Giordania. Le parti hanno firmato un accordo per la costruzione di un reattore modulare di progettazione russa nel paese.

Uno dei principali vantaggi delle centrali nucleari di questo tipo è la natura polifunzionale dell'uso, anche per le esigenze di desalinizzazione e generazione di calore.

La Giordania sta prendendo in considerazione l'utilizzo di tutte le tecnologie esistenti per ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia. I paesi continuano a cooperare nella formazione del personale per l'attuazione del programma nucleare giordano. Al momento, 100 studenti giordani studiano nelle principali università russe.