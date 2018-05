Russia annuncia investigazione internazionale per il sequestro della nave russa Nord

"Tutti i sospettati del sequestro della nave Nord sono stati identificati e inseriti nella lista dei ricercati a livello internazionale. Adesso loro naturalmente sono in Ucraina, ma non appena attraverseranno il confine li metteremo dentro per attività paragonabili a quelle dei pirati somali. Non ci si comporta così negli stati civili" ha detto Palagin ai giornalisti.

Il capo del dipartimento ha detto che era un equipaggio di guardie di frontiera ucraine che ha fermato la nave russa Nord.

"Sono stati tutti identificati, l'equipaggio è noto", ha sottolineato Palagin.