La Marina russa sosterrà la struttura del gruppo navale nel Mar Mediterraneo ad un livello efficiente ed equilibrato, ha dichiarato ai giornalisti il comandante in capo delle forze navali russi, l'ammiraglio Vladimir Korolev, a margine della cerimonia di messa in acqua della copia della nave storica in legno "Poltava" a San Pietroburgo.