Comunicata data inizio consegne a esercito camion “Tornado”

"Siamo sul punto di far entrare in servizio nelle Forze Armate della Federazione Russa dei camion assolutamente nuovi che verranno a sostituire, i primi modelli (sperimentali) stanno già arrivando, i famosi KamAZ e Ural… <…> si tratta della famiglia di camion Tornado. Il 2018 rappresenta un punto di svolta in quanto il Ministero della Difesa inizierà ad acquistare i primi lotti di produzione di questi camion", ha detto in onda sulla stazione radio Ekho Moskvy.

Ha spiegato che il Tornado sta attualmente completando i test. Secondo la decisione dello Stato Maggiore delle forze armate russe, queste unità equipaggeranno le divisioni tattiche. Shevchenko ha osservato che i camion saranno caratterizzati da una maggiore capacità di carico (16-20 tonnellate e oltre) e da un motore più potente.

Secondo lui, durante la realizzazione dei camion della famiglia Tornado è stata presa in considerazione l'esperienza dell'operazione antiterroristica in Siria, in particolare sono state migliorate l'armatura e la blindatura.