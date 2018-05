Giordania blocca progetto per costruzione centrale nucleare con Russia

Si osserva che adesso il regno della Giordania intende costruire un reattore molto meno potente, nell'ordine dei 200 megaWatt.

Russia e Giordania nel 2015 hanno firmato un accordo per la costruzione in Giordania della prima centrale nucleare con due reattori dalla potenza totale di 3000 megaWatt. Il costo del progetto era pari a 10 miliardi di dollari. All'inizio si pianificava di avviare il primo reattore entro il 2020.

"Rosatom e Giordania continuano il dialogo per trovare diverse opzioni di cooperazione che non escludono reattori ad alta potenza" si legge nel commento di Rosatom rilasciato dall'agenzia.

Giovedì la commissione per l'energia atomica della Giordania e la compagnia di Rosatom, Rusatom Overseas hanno firmato un accordo per lo sviluppo di un progetto per lo studio di possibilità di costruzione in Giordania di un reattore nucleare a bassa potenza con tecnologie russe.