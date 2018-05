Putin: pressione USA su Turchia per acquisto S-400 è illegale

"La Turchia, membro della NATO, ha deciso di acquistare i sistemi S-400, i più avanzati e i migliori, nella loro classe, sistemi antiaerei missilistici al mondo. Perché allora? Cos'è un crimine?" riporta le parole di Putin l'agenzia turca Anadolu.

"Quale paese ha il diritto di limitare l'iniziativa di un altro paese indipendente di acquistare prodotti estremamente sensibili dal punto di vista della propria sicurezza?" ha dichiarato Putin. Le parole di Putin sono riportate nella traduzione inversa dal turco.

A dicembre dello scorso anno, ad Ankara, i rappresentanti russi e turchi hanno firmato un accordo di prestito per la fornitura di S-400. Secondo la dichiarazione della segreteria dell'industria della difesa turca, Ankara comprerà due batterie di questo complesso, che saranno servite da personale turco. Le parti hanno concordato una cooperazione tecnologica in questo settore per lo sviluppo della produzione di sistemi missilistici antiaerei in Turchia.

Ai primi di maggio, il capo della Segreteria del Settore della Difesa turco (SSM) Ismail Demir ha dichiarato che la Russia fornirà alla Turchia degli S-400 nel periodo di tempo stabilito e le possibili sanzioni degli Stati Uniti non avranno alcuna influenza.

Da parte sua, l'assistente segretario di Stato americano Wess Mitchell ha dichiarato che l'acquisto degli S-400 russi da parte di Ankara potrebbe influire negativamente sull'acquisto dell'F-35 dagli USA. In risposta, il Ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha dichiarato che Ankara si vendicherà contro Washington se avesse bloccato la consegna di questi caccia.