Ministero Difesa: trovata “mano” di 007 ucraini in rapporto di Bellingcat su disastro MH17

Il Ministero dubitava dell'affidabilità dei dati delineati nella relazione. In particolare, l'Ufficio ha indicato che è "le deprimenti e assurde speculazioni" degli investigatori "sono basate su persone non identificate attraverso conversazioni simulate presumibilmente intercettate via radio che il servizio di sicurezza ucraino ha pubblicato il giorno dopo il disastro."

Allo stesso tempo, il Ministero della Difesa ha aggiunto che gli agenti menzionati nella relazione erano stati a lungo licenziati dal servizio militare e che la loro occupazione al di fuori delle forze armate non era nota. Altre "prove" che il Ministero ha analizzato risultano essere difficilmente credibili.

"Prima di tutto, si tratta di dati di qualche base telefonica che ha "terminato la sua attività di negozio on-line per la fornitura di maschere da corsa "presso la sede del Servizio di sicurezza ucraino. Per tali" prove "anche un profano può facilmente riconoscere la scrittura a mano e la scarsa intelligenza dei rappresentanti del Servizio di sicurezza dell'Ucraina", informa il Ministero della Difesa.

In precedenza, il team investigativo internazionale (JIT) ha condiviso i risultati intermedi dell'indagine sulla tragedia dell’MH17. Secondo le indagini del JIT, la causa dello schianto del Boeing è stato il lancio di un missile del sistema Buk, appartenente alla 53 ° brigata di difesa aerea missilistica di Kursk. La Russia non è d'accordo con queste affermazioni.

17 luglio 2014 Boeing 777 "Malaysian Airlines" durante il volo MH17 da Amsterdam a Kuala Lumpur, si è schiantato nell'est dell'Ucraina. Tutte le 298 persone a bordo sono morte. Entrambe le parti del conflitto armato interno negano il loro coinvolgimento nella tragedia, incolpando il nemico.