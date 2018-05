Galleria Tretyakov: uomo danneggia dipinto inestimabile

La sicurezza della galleria Tretakov ha riferito dell'emergenza verso le 21:00 del 25 maggio. La scena dell'incidente è stata accerchiata dalla polizia. Hanno arrestato un uomo che ha rotto il vetro del dipinto con un paletto metallico e ha danneggiato la tela.

L'uomo adesso è stato denunciato per distruzione o danneggiamento di oggetti del patrimonio culturale. Volk non ha specificato però quale dipinto è stato danneggiato.

Una fonte di Sputnik nelle forze dell'ordine ha detto che si tratta della famosa tela di Repin "Ivan il Terribile e suo figlio Ivan 16 novembre 1581", noto anche come "Ivan il Terribile uccide suo figlio".

Ilya Repin ha dipinto l'opera nel 1883-1885, per la prima volta è stata mostrata al pubblico nel 1885. Anche durante la vita dell'artista, l'opera ha sofferto di atti di vandalismo.Il 16 gennaio 1913, un giovane pittore di icone, Old Believer Abram Balashov, figlio di un grande produttore di mobili, inflisse tre colpi con un coltello in un attacco isterico. Danneggiò i volti raffigurati, dopo di che Repin quasi dovette ridipingerli di nuovo.