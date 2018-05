Capo Fondo Monetario Internazionale afferma necessità di rivedere le sanzioni anti-russe

"Questo vale anche per le sanzioni che sono state applicate agli individui russi, non è chiaro se le sanzioni siano dirette direttamente a loro, sulla loro proprietà nell'azienda, sulle loro società o in alcuni grandi territori che fanno parte del loro impero aziendale. Questo è un vero problema di fiducia, che praticamente non c'è, e questo deve essere risolto", ha detto.

Le autorità statunitensi hanno ripetutamente esteso e ampliato le sanzioni contro la Russia. Ad aprile hanno inserito nella lista nera 24 persone, tra cui grandi uomini d'affari e funzionari, nonché 14 compagnie. Sotto le sanzioni, in particolare, Oleg Deripaska e il suo gruppo En+ Group, GAZ Group, Basic Element e Rusal.