Giappone, trovate nuove microparticelle radioattive nella zona di Fukushima

L'incidente alla centrale nucleare Fukushima si è verificato nel marzo 2011 a causa del più forte terremoto nella storia del Giappone e dello tsunami che ne è seguito. Le prime stime hanno mostrato che la fusione del nucleo del reattore portava al rilascio di solo cesio radioattivo e iodio nell'atmosfera in forma gassosa. Ulteriori ricerche hanno dimostrato che oltre a questi composti volatili, nell'aria sono state trovate anche altre microparticelle con un grande contenuto di cesio radioattivo. Fino ad ora non si sapeva come valutare quanto ampiamente si erano diffuse.

Gli autori della ricerca hanno trovato un modo per misurare la quantità di particelle radioattive con il cesio nel terreno. I ricercatori hanno usato il cosiddetto metodo autoradiografico, in base al quale un campione di terreno viene posto su una piastra coperta da un fotoemulsionante sensibile alle radiazioni. Il processo di decadimento radioattivo delle particelle "impressiona" le corrispondenti regioni della piastra.

Per condurre lo studio, gli scienziati hanno prelevato campioni di terreno a una distanza di 4 e 40 km dalla centrale nucleare. Il metodo autoradiografico ha mostrato che la quantità di microparticelle con contenuto di cesio radioattivo nei campioni risultava essere molto più alta del previsto. Non si sa ancora quanto queste particelle siano pericolose per l'ambiente e per l'uomo. Ma la loro influenza, a quanto pare, è a lungo termine, perché consistono principalmente di vetro e quindi si degradano molto lentamente.