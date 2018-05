Cina, iniziati i test degli aerei invisibili

L'area di dispersione effettiva è un parametro in base al quale viene valutata la bassa visibilità degli oggetti sui radar. I velivoli invisibili hanno una forma speciale e la loro superficie è ricoperta di materiali che modulano l'onda del radar, in modo tale da simulare l'assenza di un oggetto in un dato punto. I dispositivi invisibili vengono testati per verificare l'effettiva dispersione delle onde radar. Di solito al test si sottopone un modello del velivolo e non il velivolo reale.

Defence Aerospace ha riferito che gli ingegneri cinesi hanno eseguito questo test sul modello di un J-11, successivamente utilizzato per i caccia J-20 e FC-31, e per la modernizzazione del J-16.