Facebook o il “mostro digitale”

L’Eurodeputato Guy Verhofstadt ha detto che il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg potrebbe essere ricordato come "il genio che ha creato il mostro digitale". L'osservazione è stata fatta durante una udienza sulle fughe di informazioni da Facebook. Ce ne parla in una intervista con Sputnik la specialista in comunicazioni digitali, Amy Binns.

Sputnik: Qual è la sua opinione sulle udienze con Mark Zuckerberg al Parlamento Europeo?

Amy Binns: Il formato del procedimento è stato davvero molto strano, è comune per gli europei avere il diritto di porre immediatamente tutte le loro domande. Ciò significa che, nel giro di un'ora i politici hanno fatto domande uno dopo l'altro, e solo dopo a Zuckerberg è stata data la possibilità di rispondere a tutte queste domande in una volta. Cioè, ha avuto solo trenta minuti per rispondere a tutte le domande che erano state fatte durante l'ora precedente.

È ovvio che non ha avuto la possibilità di rispondere a tutte le domande, e questo formato gli consente di scegliere quelle domande a cui vuole rispondere. Naturalmente, ha scelto quelle più facili. Il Parlamento europeo e i politici dovrebbero dovuto scegliere un formato migliore di questo, perché, a mio parere, non va bene.

Sputnik: otterremo le risposte da Zuckerberg più tardi? Come si svilupperà questa situazione?

Amy Binns: ha accettato di fornire risposte scritte a domande che non avevano abbastanza tempo per rispondere. Ma Facebook è ambigua nella preparazione dei comunicati stampa, che, di fatto, non contengono le informazioni necessarie. Quindi, penso che questa sia un'occasione mancata. Molto probabilmente, difficilmente riusciremo a ottenere dal signor Zuckerberg qualcosa di interessante e definito sulle questioni sollevate.

Sputnik: Quindi, l'opportunità è stata mancata. Molte domande sono rimaste senza risposta o senza una risposta chiara. Pensi che ci sarà una risposta dal lato legale?

Amy Binns: Penso che la parte più interessante dell'intera udienza sia stato il momento in cui Guy Verhofstadt ha definito Facebook un monopolio. E se questo è un monopolio, allora può essere illegale in conformità con la legislazione europea antimonopolistica. Questo è curioso anche perché i politici americani hanno un'opinione simile, credono che Facebook stia violando le loro leggi sui monopoli.

Quindi, in effetti, Europa e America dicono la stessa cosa, che Facebook è diventata una struttura troppo grande. Non è solo Facebook, è anche Whatsapp e Instagram, così come Messenger che è probabilmente sul vostro telefono.

Se Facebook ha tutto, in realtà egli possiede una quota molto ampia del mercato dei social network, e in questo caso si pone la questione se sia davvero necessario frammentare il tutto. Ad esempio, dovrebbe continuare a possedere Whatsapp? In alternativa, potrebbe essere necessario vietargli di condividere le informazioni, o di vietare le società di penetrare nel vostro account.

Se Mark Zuckerberg sarà costretto a frammentare il suo impero, questo sarà un cambiamento significativo. Stiamo andando avanti ed è ancora lontano, ma è interessante che Guy Verhofstadt abbia sollevato questo problema.

Sputnik: Nel corso dell'udienza, ha anche ricordato che negli ultimi sette anni Zuckerberg si è scusato almeno quindici volte per gli errori commessi: per la violazione di tutte le leggi possibili, regole e altre cose, ma, tuttavia, le persone continuano ad utilizzare Facebook. La regolamentazione dello stato cambierà davvero la situazione?

Amy Binns: Credo che il modo in cui fornisce il servizio sia così conveniente che è improbabile che smetta di esistere. Forse, ricordi, qualche settimana fa c'era un movimento "Cancella Facebook"?, Non ha avuto successo, perché ciò che offre Facebook è molto conveniente. È talmente conveniente che abbiamo già perso ciò che avevamo prima.

Ad esempio, prima avevamo un quaderno di carta con i numeri di telefono di tutti i nostri amici. Ora nessuno ha questo. Questo non è necessario. Se hai familiarità con una nuova persona, non è necessario chiedere il suo numero di telefono. Puoi solo chiedere se è su Facebook e trovarlo lì. Se siete proprietari di una piccola impresa, non hanno bisogno di pagare per la pubblicità nelle pagine gialle, si può semplicemente fare una pagina su Facebook, o creare un piccolo gruppo, e non costa niente.

Dal momento che questa piattaforma offre un servizio veramente utile e poco costoso, dubito che la regolamentazione del governo potrebbe in qualche modo impedire alla gente di continuare a usarlo, dato che ha sostituito le molte cose che oggi non esistono più.