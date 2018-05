Opinione: media creano immagine del nemico con i racconti sugli armamenti russi

La Russia ha testato con successo il nuovo sistema antiaereo di nuova generazione S-500, sostiene il canale americano CNBC citando fonti a conoscenza dei rapporti dell'intelligence USA.

Si noti che l'S-500 è stato in grado di colpire un obiettivo ad una distanza di 481km, quasi 80km in più rispetto ai precedenti test.

"La Russia afferma che il sistema antiaereo terrestre è in grado di intercettare missili ipersonici, velivoli, droni, e anche gli aerei da guerra F-22 ed F-35. L'S-500 incrementa le capacità del Cremlino di colpire diversi obiettivi con grande precisione" osserva CNBC.

Il dottore in storia, politologo e decano della facoltà di relazioni internazionali dell'Istituto Siberiano dell'università RANEPA, Sergey Kozlov, ha dichiarato in una intervista con radio Sputnik il proprio punto di vista riguardo le pubblicazioni sui media occidentali.

"Non guarderei a queste notizie che appaiono sui media occidentali come delle lodi riguardo il livello tecnologico militare della Russia. Per i media occidentali è uno dei fattori che permette di creare l'immagine del nemico. Questi racconti sui successi tecnologico militari russi possono essere usati dalle lobby industriali militari occidentali per aumentare i finanziamenti e le spese militari. È in questo contesto che è necessario considerare tali informazini", ritiene Sergey Kozlov.

L'S-500 è una nuova generazione di sistemi missilistici terra-aria. È un complesso universale di intercettazione a lungo raggio e ad alta quota con una maggiore capacità di difesa missilistica, ed è in grado di abbattere missili balistici. Inoltre, l'S-500 è in grado di intercettare oggetti nello spazio vicino (a quasi cento chilometri dalla superficie della Terra).