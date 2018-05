Canada, 15 feriti in esplosione in ristorante indiano

Quindici persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo critico, a causa di un'esplosione avvenuta in un ristorante indiano nella città di Mississauga, nella provincia canadese dell'Ontario: lo ha riferito il servizio regionale paramedico in un tweet. I 15 feriti sono stati tutti ricoverati, e i tre più critici sono stati portati in centri traumatologici con lesioni da esplosione.

La polizia canadese ha detto di essere alla ricerca di due uomini sospettati di aver fatto esplodere una bomba nel ristorante.

"Due sospetti hanno assistito alla scena, e fatto esplodere un ordigno esplosivo improvvisato all'interno del ristorante", ha twittato la polizia.

Gli investigatori hanno riferito che i sospetti erano due giovani uomini incappucciati e sono fuggiti dalla scena immediatamente dopo l'incidente.