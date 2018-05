Putin: Vyshinsky accusato di tradimento in Ucraina per essere un giornalista

Mi chiedo come mai i giornalisti europei non sono interessati alla sorte del loro collega russo Kirill Vyshinsky, accusato in Ucraina di tradimento, mentre si preoccupano per il regista ucraino Oleg Sentsov. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa a margine dell’incontro con Macron.

"Ha chiesto di Sentsov. Sa che il signor Sentsov è stato arrestato per aver preparato atti terroristici, e non per le sue attività giornalistiche. Mi sorprende che lei, un giornalista francese, non faccia domande sulla limitazione dell'attività dei giornalisti in Ucraina. Ecco, poco tempo fa, un suo collega, un giornalista russo è stato arrestato. È stato accusato di alto tradimento per la sua posizione pubblica e per il suo lavoro di giornalista. Perché il suo destino non le interessa? Converrà che questo è strano", ha detto Putin rispondendo alla domanda di un giornalista francese.

Il presidente ha invitato il giornalista a prestare attenzione "a tutti i processi che si svolgono in Europa, a est, a ovest, in tutti i continenti."

"Sappiamo che i giornalisti onesti e coraggiosi, che lavorano soprattutto in situazioni di conflitto, sono spesso esposti a pericoli, rischiano anche la vita. Trattiamo queste persone con grande rispetto e crediamo che le loro attività, le loro vite, debbano essere protette. Faremo la nostra parte per questo. Ma cerchiamo di essere obiettivi e attenti, solo in questo modo si risolvono i problemi, altrimenti non ci sarà alcuna fiducia gli uni negli altri", ha aggiunto Putin.