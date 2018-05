Germania, i tedeschi insoddisfatti potranno trasferirsi in Siria o in Namibia

"Al momento nel programma abbiamo come mete Siria, Eritrea e Namibia. Proprio dalla Siria e dall'Eritrea molte persone sono fuggite in Europa. Ciò significa che ora c'è molto spazio, e posti di lavoro, ad esempio nel settore edile. Quindi vediamo che ci sono buone prospettive per i tedeschi, che forse vorranno costruire laggiù una nuova patria tedesca. Ad esempio, in Namibia, con la sua ricca storia coloniale, le opportunità di integrazione dei tedeschi sarebbero particolarmente buone", ha detto Lehmann in un'intervista a Sputnik.

L'ufficio di consulenza "La patria sotto le palme" offre ai suoi clienti consulenze gratuite e materiale informativo promozionale. Il fatto che molte persone sono davvero infelici per l'attuale situazione in Germania, secondo Lehmann, è testimoniato dagli alti risultati raggiunti dal partito "Alternativa per la Germania" nelle elezioni degli ultimi anni. Allo stesso tempo, l'interesse delle persone per le opportunità di lasciare il paese sta crescendo.

La sede dell'ufficio Lehmann non l'ha scelta a caso: proprio accanto alla sede elettorale del deputato Stefan Brandner di Alternativa per la Germania.

"Certo, AdG era interessato a chi occuperà la stanza accanto. Abbiamo avuto diversi negoziati piuttosto costruttivi con i nostri vicini. Ma, naturalmente, noi — Patria sotto le palme — consideriamo dilettantesche e non praticabili le iniziative di AdG per risolvere i problemi. Noi cerchiamo altre soluzioni", ha spiegato Lehmann.

Egli ha aggiunto di aver lanciato una campagna di raccolta fondi per migliorare il servizio, così come lui e i suoi colleghi hanno una grande voglia di migliorare costantemente e diventare sempre più professionisti. E proprio questo richiede fondi aggiuntivi. Il grande obiettivo è, secondo lui, aprire un'intera rete di uffici in tutta la Germania. Le informazioni sulla raccolta fondi sono disponibili sulla pagina Facebook "Homeland under palm trees".