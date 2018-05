Federazione internazionale dei giornalisti condanna blocco Sputnik in Ucraina

Anthony Bellanger, segretario generale della Federazione internazionale dei giornalisti, ha condannato gli attacchi contro i giornalisti russi in Ucraina.

"A nome della Federazione internazionale dei giornalisti, condanno ancora una volta gli attacchi alla libertà di espressione e alla libertà di stampa in Ucraina, in particolare nei confronti dei giornalisti russi", ha detto Bellanger.

Dopo l'arresto del direttore di RIA Novosti Ukraina, le autorità ucraine hanno deciso di oscurare diversi portali d'informazione, tra cui Sputnik.

"Questo è inaccettabile. Invito il presidente dell'Ucraina a consentire nuovamente l'accesso a questi siti russi in Ucraina. La protezione del pluralismo dell'informazione dovrebbe rimanere uno dei principi fondamentali della democrazia in Ucraina e in altri paesi", ha concluso Bellanger.