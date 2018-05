Pompeo contro Russia e Turchia: destabilizzano i Balcani

"Per la Bosnia… comprendiamo i rischi. Crediamo che la regione sia molto importante. Sappiamo che la Russia sta lavorando assiduamente sulla destabilizzazione", ha detto Pompeo parlando alla commissione per gli affari internazionali della Camera dei Rappresentanti.

Pompeo ha risposto affermativamente alla domanda di uno dei membri della commissione riguardo il coinvolgimento della Turchia della destabilizzazione dei Balcani."E stiamo lavorando ad una strategia che ci metta in una posizione migliore", ha aggiunto.

A Budua, nel Montenegro, martedì è iniziato il forum internazionale 2BS (To Be Sure) sulla sicurezza transatlantica e la sicurezza nell'Europa sud-orientale, patrocinato dal governo montenegrino, l'ambasciata degli Stati Uniti e la NATO. Tra i partecipanti di alto livello il ministro della Difesa della Bulgaria Krasimir Karakachanov ha esortato l'UE e la NATO ha far fornte all'influenza di Russia e Turchia nella regione.

L'Unione Europea ha precedentemente concesso lo status di candidati per l'adesione ad Albania, Macedonia, Serbia e Montenegro. Nel febbraio 2016 la Bosnia-Erzegovina ha presentato una domanda ufficiale per l'adesione all'UE. Il Kosovo, riconosciuto da 23 dei 28 membri dell'UE, ha pure inoltrato la sua richiesta di adesione.