Corea del Nord, smantellato il poligono nucleare di Punggye-ri

L'istituto nordcoreano per le armi nucleari ha osservato che la cerimonia di smantellamento del sito è prova della trasparenza con cui Pyongyang sta trattando l'interruzione dei test nucleari.

Le strutture del sito sono state distrutte con l'aiuto degli esplosivi. Le esplosioni non hanno portato alla dispersione di materiali radioattivi nell'ambiente, sottolineano i militari.

Il vice direttore dell'istituto Kang Kyung Ho ha detto a Sputnik che lo smantellamento del sito è stato totale, ed è impossibile ripristinarne le funzioni in futuro. Egli ha aggiunto che la Corea del Nord non ha più poligoni ne miniere per i test nucleari sotterranei.

Presso il poligono di Punggye-ri si trovavano quattro miniere per i test nucleari sotterranei. Cinque dei sei test nucleari nordcoreani sono stati condotti in questo sito.