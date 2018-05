Nucleare, Rouhani incontrerà presto Putin e Xi Jinping

Il presidente iraniano Hassan Rouhani ha annunciato di voler incontrare il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping per discutere dell'accordo nucleare iraniano. Lo ha reso noto il servizio stampa dell'ufficio presidenziale iraniano.

Rouhani ha condiviso il suo piano per gli incontri imminenti durante i colloqui con il leader supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei e ha osservato che, a parte i colloqui con i leader russo e cinese "nelle prossime settimane", ha in programma anche riunioni con i rappresentanti dei tre Stati dell'Unione europea, che partecipano all'accordo sul nucleare.

Il presidente iraniano non ha indicato le date esatte per le riunioni, ma l'agenzia di stampa Tasnim ha riferito che Rouhani potrebbe incontrare Putin il 21-22 giugno a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) in Cina. Le date esatte della visita di Rouhani in Cina non sono ancora sicure, ha osservato l'agenzia stampa.