Calcolato periodo di aumento dell'obesità totale dell'umanità

I dati sul tasso di obesità in tutti i paesi del mondo nel periodo 2000-2014 sono stati ottenuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La popolazione di ciascun paese è stata distribuita in base alle fasce di età e alle categorie che caratterizzano l'indice di massa corporea. Gli scienziati hanno previsto come la percentuale di persone in ogni categoria cambierà nel tempo, e anche calcolato il rischio di diabete mellito, che è stato calibrato in conformità con i dati sullo stile di vita, la nutrizione e la predisposizione genetica alla malattia.

I ricercatori hanno scoperto che la percentuale di persone obese crescerà dal 14% nel 2017 al 22% nel 2045. Nello stesso periodo, l'incidenza del diabete salirà all'11,%, il che aumenterà l'onere per i sistemi sanitari in tutto il mondo. Gli scienziati ritengono che per prevenire la diffusione delle malattie metaboliche, l'incidenza dell'obesità dovrebbe essere ridotta al 10% entro il 2045.