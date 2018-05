Media: europei indignati dall'organizzazione della finale di Champions League a Kiev

I tifosi che vogliono assistere alla partita tra Real Madrid e Liverpool dovranno affrontare molti problemi ancora prima della partita.

Tra questi i prezzi gonfiati per il volo nel giorno della finale. Come notato da RT, un biglietto per il volo da Londra a Kiev alla vigilia della partita avrà un costo di $1,633, e in pochi giorni il prezzo scenderà a $359.

Allo stesso tempo, le compagnie aeree non associano l'aumento dei prezzi al tentativo di sfruttare i turisti. "I voli aggiuntivi per i tifosi hanno contribuito alla crescita dei costi delle compagnie aeree, che a loro volta hanno influenzato i prezzi dei posti", cita il rappresentante del canale dell'agenzia di viaggi Thomas Cook, partner ufficiale di Liverpool. Altri problemi associati al volo sono la mancanza di aeromobili, la scarsa capacità dell'aeroporto Borispol e un lungo scalo. In alcuni casi, i voli da Londra a Kiev possono durare dalle 18 alle 28 ore.

Inoltre, i fan hanno difficoltà con l'alloggio. I prezzi delle case a Kiev sono aumentati di dieci volte: in uno degli hotel il 26 maggio il costo di una stanza è $1155, e il 2 giugno la stessa stanza costa solo $21.

Chi ha prenotato in anticipo, potrà aspettarsi spiacevoli sorprese. La fan del Real Madrid Maria Garcia-Meia Sid aveva prenotato degli appartamenti a Kiev, ma dopo un po si è scoperto che la sua prenotazione era stata annullata. Successivamente avrebbe potuto affittare lo stesso alloggio, solo cinque volte più costoso.

I giornalisti del quotidiano Kyiv Post hanno appreso questa storia e offerto un alloggio gratuito alla tifosa. Molti altri abitanti della capitale ucraina faranno lo stesso, pubblicando annunci di alloggi gratuiti nei social network.

Un altro problema è direttamente legato allo stadio Olimpico di Kiev. La sua capacità è di 70 mila persone, ma ai club sono stati forniti solo circa 33 mila biglietti, che hanno causato indignazione tra i tifosi.

Inoltre, molti si lamentano dei prezzi elevati, per i quali non tutti sono pronti a comprare i loro posti. Dal punto di vista del fan del Real Nacho Vignote, alcuni veri tifosi di calcio saranno costretti a rimanere a casa. Ha definito le prossime finali "una vacanza non per i tifosi, ma per la UEFA".

Tony Barrett, capo del dipartimento per il lavoro con i tifosi del club Liverpool, ha definito la preparazione per il viaggio a Kiev un incubo. "La decisione di tenere la finale in un posto così difficile da raggiungere e talmente costoso dovrà essere spiegata dalle persone che l'hanno presa. Qualcosa è andato storto nel calcio, visto che lo spirito del gioco è arrivato in questo modo", Ha scritto sul suo Twitter.