Perché dormire a lungo i fine settimana fa bene alla salute

Il lavoro congiunto di ricercatori svedesi, italiani e cinesi ha contestato i danni del dormire più allungo nei fine settimana. Trascorrere un'ora in più a letto fa bene, secondo un articolo pubblicato sul Journal of Sleep Research.

Molti provano un certo senso di colpa dopo una lunga permanenza a letto nei fine settimana. "Dormirai per tutta la vita", rimprovera quella voce interiore. Gli scienziati dell'Università di Stoccolma e dell'Istituto Karolinska sono pronti ad aiutarci a superare questa sensazione opprimente: uno studio condotto su 43.000 partecipanti per 13 anni conferma che dormire allungo nel fine settimana riduce il rischio di morte prematura.

L'abitudine di dormire non più di 6-7 ore al giorno può avere un impatto negativo sulla salute in età avanzata. Gli scienziati affermano: il sonno è molto importante per la longevità.

Chi dorme sei ore durante l'intera settimana è a rischio di morte prematura, mentre chi dorme un'ora in più il sabato o la domenica non devono preoccuparsi.

"I risultati suggeriscono che dormire poco nei giorni lavorativi non è un fattore di rischio mortale se combinato con delle lunghe dormite il fine settimana. Questo elimina il rischio di problemi di salute in futuro. Quindi la mancanza di sonno per una settimana può essere compensata senza troppe preoccupazione con una "ibernazione" nel fine settimana" aggiungono gli autori dell'articolo.

Tuttavia, uno studio condotto tra i partecipanti di età superiore ai 65 anni non ha mostrato una relazione tra la durata del sonno e l'aumento del rischio di morte. Secondo gli scienziati, il punto è che agli anziani non manca il sonno e riposano come hanno bisogno sia nei giorni lavoartivi che nei fine settimana. Inoltre, la necessità di dormire a lungo con l'età diminuisce naturalmente.

Gli esperti intervistati da Business Insider aggiungono che è necessario un equilibrio. Così, Alice Facer-Childs dell'Università di Birmingham ha notato che la mancanza di sonno durante la settimana è accettabile per compensare delle lunghe dormite nei fine settimana, ma osservando un regime speciale.

"L'alzarsi presto per andare a lavoro nei giorni lavorativi e le tre ore di sonno in più nel weekend vi faranno sentire come se non vi foste riposati, ma come se aveste volato dall'altra parte del mondo e fosse tornati domenica sera prima del nuovo lunedì", spiega l'esperto. Secondo lei, "è meglio cercare di andare a dormire prima invece di svegliarsi più tardi".