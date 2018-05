Il team investigativo internazionale che indaga sull'incidente del volo МН17 in Ucraina orientale, ha scoperto che il sistema antiaereo BUK, con il quale sarebbe stato abbattuto l'aereo della Malaysian Airlines, apparteneva al 53° brigata antiaerea russa, ha detto il capo del dipartimento delle indagini della polizia olandese Wilbert Paulissen.

"La squadra investigativa ha esaminato tutte le immagini disponibili e ha scoperto che il sistema antiaereo BUK ha una serie di caratteristiche uniche. Secondo lui la squadra investigativa è stata in grado di ottenere le impronte digitali. Dopo uno studio comparativo intensivo di diversi giorni è stato scoperto che il BUK che ha colpito Boeing appartiene alla 53° Brigata contraerea di Kursk della Federazione Russa" ha detto il rappresentante dei Paesi Bassi durante la presentazione dei risultati preliminari della seconda indagine sull'incidente aereo nella parte orientale dell'Ucraina.

Il Boeing 777 della Malaysian Airlines, in volo da Amsterdam a Kuala Lumpur, si è schiantato il 17 luglio 2014 vicino a Donetsk, nell'Ucraina orientale. A bordo c'erano 298 persone, non ci sono stati sopravvissuti.

Kiev ha accusato le milizie del Donbass della catastrofe, i quali a loro volta hanno risposto che non avevano i mezzi per abbattere un aereo ad una tale altitudine. Nel rapporto del gruppo investigativo internazionale si afferma che il BUK che ha colpito il Boeing sarebbe stato prelevato dalla Russia, per poi essere riportato indietro.

Mosca ha riferito della tendenziosità dell'indagine, le cui conclusioni si basano solo sui dati ricevuti dall'Ucraina. Gli esperimenti organizzati dalla Almaz-Antey, l'impresa leader per la produzione di sistemi di difesa aerea, compresi i complessi BUK, confermano anche che il Boeing fu abbattuto dal territorio controllato dall'esercito ucraino.