USA iniziano trasferimento truppe in Europa orientale

Come si osserva il trasferimento prevede, come delle esercitazioni su grande scale, lo schieramento di truppe sul territorio europeo nel caso di un possibile conflitto sul continente.

In generale verranno trasferiti 3300 miltiari, 650 mezzi compresi 87 carri armati M-1 Abrams e 18 pezzi d'artiglieria semovente M-109 Paladin. Tutti i mezzi verranno inviati nei Paesi Baltici, in Polonia, Romania, Bulgaria e Ungheria.

È stato riferito che parte delle truppe sarà trasportata via ferrovie, autostrade, nonché per vie d'acqua, che in precedenza non erano mai state utilizzate per questo scopo.

Successivamente, questo raggruppamento di forze prenderà parte alle principali esercitazioni militari Sabre Strike, che si terranno dal 3 al 15 giugno in Polonia e negli Stati baltici e che vedrà la partecipazione di 18.000 soldati provenienti dai paesi della NATO.