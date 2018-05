Ristorante di Mosca multato per 840 mila rubli per la birra con la cannabis

Il prodotto è stato rilevato nel corso della verifica di conformità ai requisiti di legge in materia di pubblicità. Nel menu del ristorante c'era l'immagine delle foglie di cannabis e una descrizione della preparazione di una delle birre, riferisce il sito web del procuratore generale della capitale. I dati non conformi ai requisiti in materia di legge della pubblicità, hanno contribuito anche alla manifestazione di interesse e attenzione sull'abuso di sostanze vietate in Russia sostanze.

A questo punto tutte le violazioni sono terminate, inoltre sono stati istituiti due procedimenti amministrativi per la propaganda di sostanze stupefacenti.

La corte distrettuale di Perovskij ha condannato il colpevole a una multa. La decisione della corte distrettuale è stata impugnata al tribunale della città di Mosca, che ha lasciato la sentenza senza modifiche.