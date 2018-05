Twitter ha iniziato a bannare gli utenti per l'uso del cirillico

Alcuni utenti bulgari di Twitter hanno riferito che il servizio per ragioni sconosciute ha bloccato i loro account. The Verge ritiene, che è associato alla lotta con "i troll russi".Per la valutazione del giornale, un numero abbastanza impressionante di blogger provenienti dalla Bulgaria (il numero esatto non si conosce) hanno ricevuto un ban a causa delle nuove regole del servizio. Ricordiamo che recentemente Twitter, ha detto che combatterà la propaganda in rete. The Verge ritiene che con un aggiornamento dell'algoritmo il servizio ha iniziato a bannare utenti che utilizzano l'alfabeto cirillico.

Secondo gli esperti, l'uso di caratteri cirillici aumenta la probabilità di blocco, le lettere russe e bulgare sono per "Twitter" un "punto rosso". Alcuni utenti scherzano sull'argomento, la Russia non è l'unico paese dove viene utilizzato l'alfabeto cirillico, ci sono più di 15 paesi. Anche The Verge ha scoperto che la probabilità di ban aumenta co la menzione dell'account @YouTube nei post. Di solito, questo avviene automaticamente quando l'utente pubblica un video nel suo microblog.

The Verge ha chiesto un commento a Twitter, che due giorni dopo ha mandato la risposta standard, la società è preoccupata per l'incidente e si adopererà a punire solo i troll.