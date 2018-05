Ex militare britannico per cinque mesi ha vissuto nella foresta

Per la prima volta l'uomo di circa 50 anni è stato arrestato nel mese di aprile dello scorso anno. Era sospettato di 40 rapine. Poi l'ex militare letteralmente "si è dissolto nella natura", e la corte lo ha condannato a 15 mesi di carcere in contumacia. Inoltre, per il suo arresto è stato emesso un mandato europeo.

Poi i furti sono ripresi. I locali hanno cominciato a cercare il ladro. La sua tenda, ben mascherata, si trovava in una foresta. Secondo i gendarmi, l'uomo ha applicato capacità militari, per organizzare la casa nel bosco e nascondersi. Nella tenda c'era tv, bombole di gas, utensili da cucina, i nuovi computer portatili, gioielli, più di 200 varietà di cose.

Il sindaco di Suresnes Claudie Mesmin ha detto che gli anziani e i bambini avevano paura del ladro.

"Una coppia è stata rapinata otto volte. Hanno anche dovuto installare la grata in cucina, ogni volta che un ladro è apparso, dovevano riempire il frigo" ha riferito il sindaco

Ora il ladro si trova in carcere: deve scontare il primo giudizio e attendere il giudizio delle ultime rapine.