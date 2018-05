Oltre 100 mila veicoli hanno attraversato il ponte in Crimea questa settimana

"In una settimana dal momento dell'apertura in Crimea del ponte sono passati oltre 108 mila veicoli in entrambe le direzioni", si legge nel comunicato, è stato registrato traffico verso la Crimea. La più alta intensità di traffico è stata osservata nel giorno dell'apertura 16 maggio (quasi 21 mila veicoli) e nel fine settimana del 19-20 maggio (20 mila e 23 mila rispettivamente). Nei giorni feriali l'intensità del traffico è stata in media di circa 10 mila veicoli in entrambe le direzioni.

"Il movimento è in modalità normale" ha riferito l'ufficio stampa.

Il ponte in Crimea è il più lungo in Russia, la sua lunghezza è di 19 chilometri. L'inizio del traffico delle auto era inizialmente previsto per dicembre 2018, ma il lavoro è stato completato prima del previsto. Il presidente Vladimir Putin il 15 maggio ha partecipato all'apertura del ponte sullo stretto di Kerch, il traffico veicolare è in esecuzione dal 16 maggio.