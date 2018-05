Bulgaria mostra interesse per il progetto energetico, ha detto Peskov

La Bulgaria mostra interesse per il progetto energetico, ma specifici negoziati a riguardo all'incontro del presidente russo Vladimir Putin con il leader Rumen Radev non ci sono stati.

Lo ha riferito il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov.

"Si manifesta interesse della Bulgaria per progetti di energia internazionali. Questo è un tema che richiede garanzie dalla controparte bulgara e così via. Si sa che ci sono progetti che sono ora in fase di attuazione. Un certo interesse dalla parte bulgara si manifesta, ma non ci sono state specifiche conversazioni su questo tema, non si sono tenute", ha sottolineato.

I colloqui tra Russia e Bulgaria ci sono stati ieri a Sochi. Le parti hanno discusso le prospettive di cooperazione bilaterale in vari settori e su attuali questioni internazionali.