Arte: inventato idrogel per rimuovere il nastro adesivo dai dipinti senza danni

Dei chimici italiani hanno usato un idrogel a base di una micro-emulsione acquosa organica per restaurare dei dipinti e dei disegni su carta conservati con l'aiuto di nastro adesivo. Con questo metodo sono stati restaurati disegni del XVI secolo, dichiara il Proceedings of the National Academy of Sciences.

Spesso durante il processo di restauro di dipinti o durante il periodo di conservazione, questi vengono incollati con speciali nastri adesivi. Di solito vengono usati temporaneamente ma a volte li stessi dipinti vengono conservati per lunghi periodi con questi nastri adesivi. Col tempo a volte la colla del nastro è soggetta all'invecchiamento fisico e chimico, il processo di successiva rimozione di questo nastro (ad esempio, usando solventi organici) può essere piuttosto pericoloso per l'immagine stessa. Dopodiché, a causa dell'azione del solvente, le vernici o il materiale di base del dipinto possono essere danneggiati (specialmente se non è molto forte, come per esempio la carta), e anche la sostanza che ha sul nastro adesivo può rimanere sul dipinto.

Un gruppo di scienziati italiani guidati da Piero Baglioni ha affrontato questo problema in termini di chimica fisica e ha proposto un nuovo metodo per rimuovere in sicurezza il nastro adesivo da dipinti e disegni fatti su carta. A tal fine gli scienziati hanno proposto l'uso di una microemulsione acquosa organica, una soluzione acquosa contenente piccole gocce di solventi organici (etil acetato, pentanolo o propilene carbonato) stabilizzata con tensioattivi. La microemulsione è stata quindi introdotta in un idrogel in grado di trattenere una grande quantità di acqua o soluzioni acquose all'interno, da cui piccoli pezzi della forma desiderata possono essere tagliati e applicati al nastro adesivo. Il nastro adesivo in questo caso interagisce con gocce di solvente, dopo di che il nastro può essere rimosso in modo sicuro dall'immagine, senza timore di danneggiarlo o lasciare la colla su di esso.

Secondo lo scienziati, una "doppia protezione" per l'inchiostro e la carta dal solvente organico, prima nelle goccioline microemulsione, e poi nei pori del gel, permette di ridurre al minimo il contatto del solvente con la carta e la vernice, ma di sbarazzarsi del nastro adesivo. Nel loro lavoro, gli scienziati hanno testato l'interazione dell'idrogel con tre diversi tipi di nastri adesivi basati su carta e pellicole, che sono spesso utilizzati nei lavori di restauro. Per ciascuno dei nastri, gli scienziati hanno selezionato il loro solvente organico e determinato la concentrazione della microemulsione necessaria per il loro trattamento.

Usando l'idrogel gli scienziati hanno restaurato due dipinti su carta in tempi diversi. Il primo di questi era un quadro bifronte dipinto nel XX secolo, il quale sul lato frontale c'è un dipinto dell'astrattista francese di origini portoghesi Maria Elena Vieira da Silva, e sul retro un quadro dipinto in un momento diverso dall'artista americana Helen Phillips Hayter. Un secondo oggetto del restauro è stata uno degli schizzi del XVI secolo di una delle scene dagli affreschi del Giudizio Universale di Michelangelo, che si trova sulla parete dell'altare della Cappella Sistina. Inizialmente, si credeva che questo schizzo fosse stato realizzato dall'artista stesso, ma ora la paternità dell'immagine è indefinita.