Il dipartimento ha preparato una cartina nella quale vengono indicati i partecipanti dell'azione internazionale Notte dei musei 2018 con la descrizione dei musei e con gli indirizzi.

Tra i partecipanti c'è il museo d'arte di Sebastopoli intitolato a M. P. Kroshitsky. Il certificato afferma che si trova in: "Via Nakhimovsky, 9, Sebastopoli, Federazione Russa".

La Crimea è stata riunificata alla Russia dopo un referendum tenuto dopo il colpo di stato in Ucraina. Il 95% della penisola ha votato a favore del reintegro con la Russia. L'Ucraina e l'Occidente non hanno riconosciuto i risultati del referendum. Mosca ha sottolineato più volte che il volere dei cittadini della Crimea è stato espresso per via democratica in rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite.