La Gran Bretagna se necessario è pronta a combattere da sola

In caso di necessità, la Gran Bretagna ha la capacità di condurre operazioni militari in totale autonomia. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa britannico Gavin Williamson.

"Dobbiamo essere in grado di agire autonomamente, se necessario, e se prendiamo una decisione del genere. Ma è anche importante mostrare leadership in modo che gli alleati ci seguano", ha detto Williamson parlando ai membri della commissione per la difesa alla Camera dei Comuni.

Il ministro ha aggiunto che gli Stati Uniti riconosco le capacità del Regno Unito in questa direzione "e capiscono quanto sia importante".

Commentando la questione dell'indipendenza dell'Europa dal gas russo, Williamson ha tagliato corto: "non vorrei essere dipendente dalla Russia per nessuna cosa".