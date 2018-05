Israele: illegale l'appello palestinese al tribunale dell'Aia

Il dicastero ha osservato che l'esame dei casi israelo-palestinesi va oltre la giurisdizione del tribunale dell'Aia.

"I palestinesi continuano a usare la corte per scopi politici, invece di lavorare per riprendere il processo di pace", si legge nel comunicato.

Oggi il ministro degli Esteri palestinese Riyad al-Maliki si è appellato al tribunale internazionale dell'Aia in relazione alle azioni israeliane, affermando che ci sono motivi sufficienti per avviare un'indagine immediata.

"Va sottolineato che le azioni dei palestinesi non sono valide, e la corte non ha giurisdizione sulla questione israelo-palestinese, perché Israele non ne fa parte e l'autorità palestinese non è uno stato", ha risposto il ministro israeliano.

"Israele si aspetta che la Corte penale internazionale e il suo procuratore non cedano alle pressioni dei palestinesi, e contrasterà duramente i tentativi palestinesi atti a politicizzare il lavoro della Corte", prosegue il comunicato.