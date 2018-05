"Possono distruggere il ponte di Crimea solo nelle loro fantasie"

La sicurezza del ponte sullo stretto di Kerch è del più alto livello. In un'intervista a RT lo ha detto il deputato del Consiglio di stato della Crimea Vladislav Ganzhar, commentando le parole del parlamentare ucraino Igor Mosichuk sulla necessità di "distruggere" la costruzione.

Secondo Ganzhar, l'Ucraina per lungo tempo ha detto al suo popolo che la Russia non era in grado di costruire il ponte in Crimea e ha affermato che "crollerà" già in fase di costruzione. Quindi per i politici di Kiev è estremamente fastidioso il fatto che il ponte è stato costruito prima del tempo.

© Sputnik . Alexey Malgavko Alla Rada minacciano di distruggere il ponte in Crimea

"Distruggere il ponte di Crimea si può solo nelle loro fantasie" ha detto il deputato in un'intervista a RT, aggiungendo che qualsiasi tentativo di danneggiare il ponte verrà "impedito nel modo più duro". Egli ha spiegato che è per il successo dell'infrastruttura nello sviluppo della penisola che i politici ucraini continuano a fare tali affermazioni.

In precedenza, il deputato della Verkhovna Rada Igor Mosichuk ha detto che ritiene necessario distruggere il ponte di Crimea. Egli ha aggiunto che lo avrebbe fatto, se avesse la carica di ministro della difesa.