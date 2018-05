La Duma ha approvato in terza lettura la legge sulle contro-sanzioni

La Duma di Stato ha adottato la legge "Sulle misure di impatto per l'ostile azione USA e di altri stati esteri". Entrerà in vigore il giorno della pubblicazione ufficiale. Gli autori del disegno di legge sono lo speaker della Duma Vyacheslav Volodin e i capi fazione.

L'idea è stata sostenuta dalla maggior parte dei deputati. Tutte le letture si sono svolte nel mese di maggio. Il documento consente di inserire contro-sanzioni in risposta ai passi USA e di altri paesi. Le misure possono essere applicate nei confronti di stati, organizzazioni, sotto la loro giurisdizione, ma anche contro funzionari e cittadini.

La legge consente di interrompere o sospendere la cooperazione internazionale in alcuni settori, vietare l'importazione o l'esportazione di prodotti e materie prime, ma anche di partecipare a compravendite e privatizzazione di proprietà statali.

Che cosa è cambiato dopo l'esame della legge

In quella originaria il Governo aveva il diritto a 16 misure di risposta. Dopo la seconda lettura ne rimangono sei. Questo disegno di legge consente di inserire e altre restrizioni "in conformità con la decisione del presidente, per essere in grado di rispondere prontamente ai cambiamenti della situazione".

Per la seconda edizione del documento è stata esclusa menzione a specifici settori, beni e servizi. Le contro-sanzioni non avranno in oggetto la diffusione di prodotti vitali, compresi i farmaci. Dal progetto è sparita la norma, per cui entro i limiti potrebbero essere raggiunte quasi tutte le società russe e le banche con partecipazione straniera.