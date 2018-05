La Duma di Stato ha esortato gli USA a non preoccuparsi dei test di missili in Russia

I fallimenti sono parte integrante del collaudo, in generale, i lavori per la creazione delle armi sono la cosa principale che funziona in stato di allerta.

Ora verrà attivata, ha detto a Sputnik il vice-presidente del comitato della Duma di stato per la difesa Aleksandr Sherin, commentando il presunto infruttuoso lancio di missili russi a propulsore nucleare. Il canale televisivo CNBC, con riferimento a fonti che hanno familiarità con il rapporto dell'intelligence americana, ha detto che tutti i test effettuati sui missili da crociera russi a propulsione nucleare, da novembre 2017 a febbraio 2018, sono falliti. Contemporaneamente il canale segnala che un altro mezzo, il missile supersonico con una testata nucleare, ha superato i test con successo, e gli USA in questo momento di fronte ad esso sono disarmati.

"Per questo i test continuano, perché non sono stati svolti con successo, dopo le prove fallite sono state apportate modifiche, dopo sono stati di successo. In tutto il mondo si fanno test missilistici, e per la prima volta non volano. Quindi io in questo non vedo nessuna tragedia" ha detto Sherin.

Egli ha anche ricordato che, in precedenza, anche la Gran Bretagna ha svolto test senza successo.

"La cosa più importante, per quei tipi di armi, è che in stato di allerta, funzionano. E sparano. Gli americani non devono preoccuparsi", ha aggiunto il deputato.