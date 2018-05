L'esercito ucraino vuole "stringere il cerchio" intorno a Donetsk

"Gorlovka è circondata da alture favorevoli, compreso il villaggio Juzhnij, chi detiene le posizioni di riferimento sulle alture, possiede la città, da lì si può facilmente colpire tutta la città" ha detto l'ufficiale.

Secondo lui, se le forze di sicurezza prenderanno il controllo dell'altura, a Gorlovka l'esercito della DNR si arrenderà senza combattere, perché "morire non ha senso".

"Di conseguenza, la città è il trampolino di lancio per l'offensiva di Debaltsevo e Enakievo. In questo modo, si stringe il cerchio intorno a Donetsk. Tanto più che l'Esercito ucraino non viola formalmente gli accordi di Minsk, l'altura intorno alla città appartiene alla cosiddetta "zona grigia". E abbiamo tutto il diritto di prendere una "zona grigia", questo movimento all'inizio non era considerato", ha aggiunto l'ufficiale.

In precedenza, il comando operativo della DNR ha dichiarato di un nuovo attacco di forze di sicurezza contro le posizioni dell'auto-proclamata repubblica nella zona di Gorlovka. Come ha dichiarato il portavoce del comando Edward Basurin, tra gli attaccanti ci sono dieci vittime, hanno distrutto un carro armato e un BMP. "Le forze armate della DNR completamente controllano la situazione sulla linea di contatto, ha aggiunto.

La situazione sulla linea di contatto si è aggravata nel weekend, quando l'esercito ha più volte sparato a Gorlovka che si trova a 40 chilometri a nord di Donetsk. Come ha detto Basurin, gli agenti di sicurezza ucraini hanno usato munizioni vietate dai trattati internazionali. La DNR ha anche detto che le forze di sicurezza hanno iniziato il trasferimento di armi vietate dagli accordi sulla linea di contatto.