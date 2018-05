Servizio di sicurezza Federale russo scopre gruppo estremista in Crimea

Il FSB (Servizio di Sicurezza Federale) ha scoperto le attività di un gruppo estermista in Crimea, creato con l’aiuto del deputato del parlamento ucraino Mustafa Dzhemilev su ordine del leader ricercato del Mejlis del popolo tataro di Crimea Refat Chybarov.

Il dipartimento ha specificato che gli estremisti pianificavano crimini per l'intimidazione dei "tatari della Crimea filo-russi e l'istigazione di tensioni interetniche" sulla penisola.

Il gruppo è stato formato a Kharkov, ne facevano parte l'assistente del deputato Erol Veliyev e i pugili A. Steshenko e A. Tretyakov.

Ad aprile Steshenko è stato individuato all'ingresso della Crimea, dove pianificava una provocazione alla vigilia dell'anniversario della firma del decreto presidenziale per riabilitare le minoranze armene, bulgare, greche, di tatare e tedesche e per il sostegno dello stato per il loro rilancio e sviluppo.