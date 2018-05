Media: negato ad Abramovich visto britannico

A Roman Abramovich è stato negato il rinnovo del visto britannico. Lo riporta The Bell citando fonti vicine all’uomo d'affari russo.

"Due fonti di The Bell dicono che il visto di Abramovich è scaduto più di tre settimane fa, e non gliene è stato dato uno nuovo", scrive il quotidiano.

La pubblicazione fa notare per questo motivo il patron del Chelsea non ha potuto partecipare alla finale di FA Cup contro il Manchester United, che la sua squadra ha vinto per 1 a 0.

Un'altra fonte, citata da The Bell, afferma che non vi è stato alcun rifiuto ufficiale di rilascio di un nuovo visto, e che le autorità britanniche stanno ancora vagliando la richiesta di Abramovich.

Il quotidiano sottolinea che ne il ministero dell'Interno britannico, responsabile del rilascio dei visti agli stranieri, ne i rappresentati dell'uomo d'affari russo hanno rilasciato commenti.