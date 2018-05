Mezzi militari USA sbarcati in Belgio per il trasferimento in Polonia

"I mezzi militari statunitensi sono arrivati al porto di Anversa per un ulteriore dispiegamento nell'Europa dell'Est come parte dell'operazione Atlantic Resolve", si legge su Twitter.

Secondo l'ambasciata degli Stati Uniti in Belgio, attraverso il porto di Anversa passeranno 85 carri armati e 3.300 membri della brigata corazzata.

I media belgi hanno spiegato che la destinazione finale dei mezzi statunitensi è la Polonia. Nel porto sono stati scaricati 800 veicoli e si attende l'arrivo con altre centinaia di mezzi, compresi i carri armati M-1 Abrams.

All'inizio di quest'anno l'esercito americano ha riferito che la prima Brigata corazzata dispiegata in Texas sarebbe stata trasferita in Europa per sostituire la 2a Brigata corazzata della 1a Divisione di fanteria in Polonia.

In Polonia è stata dispiegata una brigata corazzata statunitense di circa 3500 soldati con carri armati Abrams e obici semoventi Paladin.