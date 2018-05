Krymsky most, dalla Crimea arriva il commento alle intenzioni di Poroshenko

Vladimir Bobkov, presidente della commissione per l'istruzione, la scienza e dello Sport del Consiglio di Stato della Crimea, in un’intervista a RT, ha commentato le intenzioni del presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko riguardo il ponte di Crimea.

"È una buffonata. Kiev non ha più argomenti… Oggi la società ucraina, purtroppo, assorbe queste sciocchezze… a mio parere, in Ucraina l'ambiente informativo è leso da gravi crepe", ha detto Bobkov.

Egli ha sottolineato che in Ucraina attualmente ci sono molte difficoltà economiche."Si aggrava ulteriormente la divisione della società. Quelle cose che frenano la gente ad andarsene, come Schengen e altre cose virtuali", ha aggiunto il funzionario.

Allo stesso tempo, secondo Bobkov, i politici ucraini stanno cercando di distrarre la gente dai problemi pressanti con il "fallimento" del ponte di Crimea.

"A livello di persone serie, che hanno anche qualche regalia accademica, asseriscono che il ponte non è stato costruito. Oppure che dopo essere stato costruito si è crepato alla prima macchina che ci è passata sopra. Poroshenko cerca di continuare questa linea. Ma sono sicuro che questa agonia è prossima alla fine", pensa Bobkov.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Poroshenko critica duramente l'apertura del ponte di Crimea

In precedenza, Poroshenko ha detto che il ponte sullo stretto di Kerch sarà necessario ai cittadini russi per abbandonare la Crimea e all'Ucraina, dopo essersi riappropriata della penisola, per mettere le mani sul Kuban.

La Crimea è diventata regione russa dopo il referendum del 2014, in cui oltre il 95% dei crimeani ha votato a favore dell'ingresso nella Federazione Russa.

Il ponte di Crimea, lungo 19 chilometri, è stato aperto al traffico il 16 maggio. Attualmente potranno attraversarlo solamente le automobili; i mezzi pesanti ne sono interdetti fino all'autunno. Nel 2019 sarà aperto il ponte ferroviario parallelo.