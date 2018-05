Poroshenko: l'Ucraina farà parte della "grande famiglia europea"

"Sono fiducioso che l'Ucraina diventerà membro della grande famiglia europea!" ha scritto Poroshenko, osservando che i paesi europei sono uniti non solo dalla geografia, ma anche da valori comuni.

© AP Photo / Sergei Chuzavkov Poroshenko annuncia status della Crimea in costituzione ucraina

Tuttavia in Europa non tutti la pensano come il presidente ucraino. La scorsa settimana l'ambasciatore dell'UE in Ucraina, Hugues Mingarelli, ha affermato che Kiev non ha alcuna prospettiva di diventare membro dell'Unione Europea.

L'Ucraina da tempo spera di entrare nell'UE. Kiev ha insistito per includere un'osservazione sulle prospettive di adesione all'accordo di associazione, ma ciò non è accaduto. Ciò nonostante, le autorità statali continuano ad affermare che il percorso verso l'integrazione europea ed euro-atlantica rimane invariato.