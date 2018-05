Gli scienziati hanno trovato proprietà utili del tabacco

I ricercatori con l'aiuto di un sincrotrone hanno ricevuto immagini che rivelano la struttura atomica del tabacco e hanno determinato che il peptide NaD1 contenuto in esso, distrugge lo strato esterno delle cellule del fungo Candida albicans. Questo fungo è l'agente eziologico di malattie pericolose nelle persone con immunodeficienze, che causano la morte di microrganismi benefici.

Inoltre, si è scoperto che il NaD1 può distruggere il fungo anche se è mutato e se diventa resistente agli antibiotici.

Gli autori dello studio sottolineano che le infezioni sono uno dei problemi principali della moderna assistenza sanitaria. Sono la causa della morte di una persona su otto nel mondo. Gli scienziati sperano che la loro scoperta possa diventare la base per il rilascio di una nuova generazione di farmaci in grado di salvare l'umanità dalla morte e non avrà effetti collaterali così gravi come gli stessi antibiotici.

In precedenza, gli scienziati dell'Imperial College di Londra e della Exeter University avevano previsto che un fungo non reattivo avrebbe presto portato a un'epidemia che avrebbe annientato piante, animali e umani.