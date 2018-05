Media: bombardieri americani in volo cambiano rotta dopo minacce dalla Corea del Nord

Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone hanno deciso di cambiare la rotta dell volo di due bombardieri strategici Boeing B-52 in modo da non volare sopra la penisola coreana, riporta il canale televisivo CNN, citando una fonte del Dipartimento della Difesa statunitense.

Secondo il canale, i bombardieri sono decollati e atterrati nell'isola di Guam nell'Oceano Pacifico e hanno iniziato il loro volo 24-48 ore prima. Hanno volato a sud e a sud-est della penisola coreana, ma non sono entrati nello spazio aereo della Corea del Sud.

Le fonti hanno notato che non è chiaro se la decisione di cambiare rotta sia stata presa in risposta alla dichiarazione del leader della Corea del Nord. Hanno sottolineato che i bombardieri non conducevano un esercitazione militare.

Secondo il canale televisivo, il Pentagono ha rifiutato di commentare la situazione.

Martedì scorso, l'agenzia di stampa Yonhap ha riferito che la Corea del Nord minaccia di annullare la riunione Trump e Kim Jong-un per le esercitazioni militari congiunte di Washington e Seul. La Corea del Nord ha inoltre rifiutato di tenere colloqui a livello ministeriale mercoledì con la Corea del Sud.

Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un intendono tenere una riunione il 12 giugno a Singapore.