Cuba, all'aeroporto José Marti cade Boeing 737 con oltre 100 passeggeri

L'aereo con circa 100 passeggeri a bordo era diretto dall'Avana a Holguin, nella parte orientale dell'isola. Si riporta che l'aereo schiantato appartiene alla compagnia aerea nazionale Cubana de Aviación.
L'ambasciatore di Cuba negli Usa José Ramón Cabañas dice che c'erano 104 passeggeri a bordo.
Plane crash in Cuba, American flight crashed shortly after take off 😟 #cuba #planecrash pic.twitter.com/W4IuiIaF1K— Matt Blakeley (@blakeley1990) 18 мая 2018 г.
🔴 #Havana’da Boeing 737 tipi yolcu uçağı havalimanında kalkıştan kısa süre sonra düştü! Uçakta 100'den fazla yolcunun olduğu, kazada hayatını kaybedenler olduğu belirtildi… pic.twitter.com/G6CiA698eg— ÇapaMag Gündem (@CapaMagGundem) 18 мая 2018 г.
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