Media: intelligence USA valuta armi ipersoniche russe

Le nuove armi ipersoniche russe in grado di aggirare le difese antimissile USA entreranno in servizio nel 2020 scrive CNBC citando fonti vicine all’intelligence USA.

Si tratta del sistema Avangard. Gli interlocutori del canale hanno comunciato che Mosca ha testato due volte con successo queste nuove armi nel 2016. Hanno aggiunto che il terzo test si è svolto presumibilmente nel 2017, tuttavia il missile è andato distrutto non colpendo l'obiettivo.

Non di meno il membro del Centro delle ricerche strategiche e internazionali (CSIS), ed esperto del settore antimissilistico Tomas Karako ha dichiarato che i sistemi antimissile USA non sono in grado di contrastare il sistema Avangard e ha esortato a cambiare la strategia di difesa missilistica.

"Non si può rinviare a domani la modifica della strategia della difesa antimissile. Peccato che abbiamo permesso alla Russia di andare così lontano" ha detto.

In precedenza, la CNBC ha pubblicato un materiale in cui si affermava che gli Stati Uniti non erano in ritardo rispetto alla Russia e alla Cina nello sviluppo di armi ipersoniche. Tuttavia, come un esperto militare ha detto più tardi in un'intervista con RT, il colonnello in pensione Viktor Baranets, le armi ipersoniche degli Stati Uniti sono quasi due volte più lente di quelle russe.

Il 1° marzo, Vladimir Putin nel suo messaggio all'Assemblea Federale ha presentato gli ultimi tipi di armi russe uniche al mondo. Così, il presidente ha riferito dello sviluppo delle armi ipersoniche: il sistema Avangard, capace di volare negli strati densi dell'atmosfera con gittata intercontinentale ad una velocità superiore a Mach 20 (20.000km/h).

Inoltre, il capo dello stato ha parlato del sistema missilistico Sarmat, del missile da crociera con testata nucleare Burevestnik, del sistema missilistico Knizhal e di armi laser.