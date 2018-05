Caso Vyshinsky, parla la moglie: non capisco il nesso tra tradimento e giornalismo

Irina Vyshinsky, moglie del direttore di RIA Novosti Ukraina Kirill Vyshinsky, in attesa della notifica dell’arresto del marito, si chiede quale legame possa esistere tra giornalismo e l’alto tradimento di cui è accusato.

"Non capisco di cosa sia accusato mio marito. Non riesco a capire quale sia il legame tra alto tradimento e giornalismo", ha detto Irina in un'intervista con RT.

Ella ha spiegato di non avere notizie del marito da lunedì e che tutte le informazioni sui progressi del caso le ha ricevute dai suoi colleghi.

"Non sono stata ufficialmente informata di nulla. Nessuno delle autorità ha parlato con me", ha affermato la moglie del giornalista.

Il 15 maggio a Kiev è stato arrestato il direttore di RIA Novosti Ukraina Kirill Vyshinsky. Il tribunale di Kherson ha successivamente condannato il giornalista a 60 giorni di reclusione perché sospettato di alto tradimento e del sostegno delle repubbliche autoproclamate del Donbass. Il legale di Vyshinsky ha fatto sapere che farà ricorso contro l'arresto del suo cliente.

L'arresto di Vyshinsky è avvenuto in contemporanea alla perquisizione dell'ufficio di RIA Novosti a Kiev e delle abitazioni di alcuni giornalisti. In totale 47 persone sono state convocate dalle forze di polizia per essere interrogate.

Il Cremlino ha fermamente condannato l'accaduto e promettendo che saranno prese delle misure di risposta. Mosca ha intanto inviato una nota di protesta a Kiev chiedendo che cessi la violenza contro i rappresentanti dei media.