A Mosca si terrà manifestazione a sostegno dei giornalisti di RIA Novosti

La manifestazione inizierà alla 14:00 di venerdì e avrà luogo di fronte all'Ambasciata dell'Ucraina. La durata sarà di due ore e si prevede la partecipazione di 300 manifestanti.

Margarita Simonyan, direttore Rossiya Segodnya e di RT, ha esortato la gente a partecipare numerosa alla manifestazione.

"È difficile credere che una caccia così selvaggia ai giornalisti, che svolgono semplicemente il loro lavoro, sia possibile, specialmente in Europa, ma è così", ha detto.

Il 15 maggio a Kiev è stato arrestato il direttore di RIA Novosti Ukraina Kirill Vyshinsky. Il giornalista è sospettato di alto tradimento e del sostegno delle repubbliche autoproclamate del Donbass. Rischia fino a 15 anni di detenzione.

L'arresto di Vyshinsky è avvenuto in contemporanea alla perquisizione dell'ufficio di RIA Novosti a Kiev e delle abitazioni di alcuni giornalisti. In totale 47 persone sono state convocate dalle forze di polizia per essere interrogate.

Il Cremlino ha fermamente condannato l'accaduto e promettendo che saranno prese delle misure di risposta. Mosca ha intanto inviato una nota di protesta a Kiev chiedendo che cessi la violenza contro i rappresentanti dei media.