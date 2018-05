Scienziati trovano tracce di ossigeno più lontane dalla Terra

Un team di scienziati utilizzando il radiotelescopio ALMA e il telescopio ottico Very Large Telescope (VLT) ha rilevato la distanza tra la galassia MACS1149-JD1e la Terra, 13.28 miliardi di anni luce, stabilendo quindi una delle galassie più lontane dal nostro pieneta. Secondo lo studio, le stelle di questa galassia si sono formate 250 milioni di anni dopo il Big Bang. Come notato da Sky News, in precedenza erano conosciute solo le stelle che si erano formate in seguito.

"Ero molto emozionato quando nei dati ottenuti con ALMA, abbiamo trovato la presenza di ossigeno ad una tale distanza dalla Terra. Questa scoperta spinge i confini d'esplorazione dell'universo" ha detto l'autore principale dello studio, ricercatore presso l'Università di Osaka e del National Astronomical Observatory of Japan, Takuya Hashimoto.

Gli scienziati che utilizzano il telescopio ALMA hanno precedentemente trovato tracce di ossigeno a distanze record dalla Terra. Così, nel 2016 Akio Inoue dell'Università di Osaka con l'aiuto di un telescopio ha trovato tracce di ossigeno a una distanza di 13,1 miliardi di anni luce. Pochi mesi dopo, Nicolas Laporte dell'University College di Londra è riuscito a registrare questa sostanza a una distanza di 13,2 miliardi di anni luce.